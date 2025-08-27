Überstunden am Wörthersee für den Cup-Finalisten

Weil die nötige Präzision im Abschluss fehlte, musste Hartberg ins Nachspiel, wo der Kapitän dann zum Erlöser wurde: Nach Supersolo der starken Bayern-Leihgabe Max Hennig kam Jürgen Heil am Elfer zum Schuss und brach in der 96. Minuten mit dem 1:0 das Eis. Und drei Minuten darauf war die Messe endgültig gelesen: Der starke Goalie Soldo ließ einen Stanglpass von Drew aus und Dominik Prokop staubte zur 2:0-Entscheidung ab. Für den Schlusspunkt zum 3:0 sorgte Patrik Mijic mit einem Elfer nach Foul an Hoffmann.