Moore als nasse Bollwerke gegen russische Panzer

„Das war in der Kriegsgeschichte immer wieder Methode der Einsatzführung“, sagt Oberst Markus Reisner, Militärhistoriker und Kommandant der Garde in Wien. Schon der Atlantikwall habe an der Normandieküste sumpfige Gebiete in die Verteidigung integriert, auch in Holland 1944 wurde gezielt geflutet. In der Normandie, erinnert Reisner, hätten die Marschlandschaften um Carentan und entlang des Merderet-Flusses im Juni 1944 die Alliierten nach der Landung von Utah Beach erheblich gebremst. „Und bis heute schützen die Pripjetsümpfe die Nordgrenze der Ukraine.“