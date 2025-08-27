Nord-Stream-Sabotage: Haftbefehle für 6 Ukrainer

Das Kommando, das zur Sabotage der Pipeline ausrückte, bestand demnach aus einem Skipper, einem Koordinator, einem Sprengstoffexperten sowie vier Tauchern. Sie seien mit der Segelyacht „Andromeda“ von der norddeutschen Stadt Rostock zu den Tatorten in der Ostsee gelangt. Einer der Taucher stieß laut Ermittlern erst später zu der Gruppe. Er steht unter Verdacht, vorher einen Anschlag auf eine andere russische Gaspipeline geplant zu haben. Dieser sei aber fehlgeschlagen.