League Cup

Manchester United blamiert sich gegen Viertligist

Fußball International
27.08.2025 23:22
Harry Maguire ist bedient.
Harry Maguire ist bedient.(Bild: AP/PA Wire)

Sensation im englischen League Cup! Manchester United ist am Mittwoch gegen den Viertligisten Grimsby Town im Elfmeterschießen ausgeschieden.

Vernam (22.) und Warren (30.) hatten den krassen Außenseiter in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Mbeumo (75.) und Maguire (89.) retteten United ins Elfmeterschießen.

(Bild: AP/PA Wire)

Dort setzte sich Grimsby Town nach insgesamt 26 (!) Elfmetern mit 12:11 durch, nachdem Mbeumo nur die Latte traf.

Folgen Sie uns auf