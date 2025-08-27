Vorteilswelt
Jetzt ist es fix!

Sturm-Verteidiger Johnston wechselt nach England

Fußball National
27.08.2025 22:34
Max Johnston
Max Johnston(Bild: GEPA)

Sturm Graz hat den Verkauf von Max Johnston offiziell gemacht. Der 21-jährige Schotte wechselt nach zwei Jahren bei Österreichs Fußballmeister zum englischen Zweitligisten Derby County.

Der Rechtsverteidiger war 2023 für die Ausbildungsentschädigung von 350.000 Euro von Motherwell in die Steiermark gewechselt und bringt nun die kolportierte Fixablöse von 2,5 Millionen Euro ein. Das Gesamtpaket inklusive möglicher Boni soll sich auf bis zu vier Millionen Euro belaufen.

Michael Parensen, der Sport-Geschäftsführer von Sturm, lobte Johnston als „ein weiteres hervorragendes Beispiel für den Weg, den junge Spieler beim SK Sturm beschreiten können“. Als Nachfolger von Jusuf Gazibegovic war der Schotte erst seit der Frühjahrssaison unumstrittene Stammkraft bei Sturm.

