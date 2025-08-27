Sturm-Verteidiger Johnston wechselt nach England

Sturm Graz hat den Verkauf von Max Johnston offiziell gemacht. Der 21-jährige Schotte wechselt nach zwei Jahren bei Österreichs Fußballmeister zum englischen Zweitligisten Derby County.
Der Rechtsverteidiger war 2023 für die Ausbildungsentschädigung von 350.000 Euro von Motherwell in die Steiermark gewechselt und bringt nun die kolportierte Fixablöse von 2,5 Millionen Euro ein. Das Gesamtpaket inklusive möglicher Boni soll sich auf bis zu vier Millionen Euro belaufen.
Michael Parensen, der Sport-Geschäftsführer von Sturm, lobte Johnston als „ein weiteres hervorragendes Beispiel für den Weg, den junge Spieler beim SK Sturm beschreiten können“. Als Nachfolger von Jusuf Gazibegovic war der Schotte erst seit der Frühjahrssaison unumstrittene Stammkraft bei Sturm.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.