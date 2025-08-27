Jose Mourinho verpasst Champions League knapp

Salzburg-Bezwinger im Torrausch

Salzburg-Bezwinger Brügge legte nach dem 3:1 in Glasgow im Heimspiel gegen die Rangers ein Schützenfest nach. Schon zur Pause stand es 5:0. Die Schotten waren nach einer Roten Karte gegen Max Aarons ab der 8. Minute nur noch zu zehnt. Der FC Kopenhagen setzte sich gegen den Schweizer Meister Basel zuhause 2:0 durch. Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. Ebenfalls in der Königsklasse kickt erstmals seit 2017/18 wieder Karabach Agdam. Nach dem 3:1-Sieg in Budapest konnten sich die Aserbaidschaner eine 2:3-Heimniederlage gegen Ferencvaros leisten.