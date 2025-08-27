Vorteilswelt
Brügge im Torrausch

Jose Mourinho verpasst Champions League knapp

Fußball International
27.08.2025 23:10
Jose Mourinho
Jose Mourinho(Bild: EPA/RODRIGO ANTUNES)

Benfica, Brügge, Kopenhagen und Karabach Agdam haben das 36er-Feld der Champions League 2025/26 komplettiert. Nach dem torlosen Hinspiel setzte sich Benfica im Estadio da Luz gegen das von Jose Mourinho betreute Fenerbahce Istanbul knapp, aber verdient 1:0 durch.

Der portugiesische Starcoach könnte damit in der Europa League auf Österreichs Meister Sturm Graz oder Red Bull Salzburg treffen.

  Ausgerechnet der Türke Kerem Aktürkoglu sorgte im dritten Anlauf in Lissabon für das 1:0 (35.), nachdem zwei Benfica-Treffer nicht gezählt hatten. Es war bereits das Goldtor für die über weite Strecken spielbestimmenden Portugiesen, die allerdings im Finish bei einem Lattenkopfball von Youssef En-Nesyri auch Glück hatten. Nach Gelb-Rot für Anderson Talisca (82.) lief die Mourinho-Elf dem Rückstand in Unterzahl nach.

(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Salzburg-Bezwinger im Torrausch
Salzburg-Bezwinger Brügge legte nach dem 3:1 in Glasgow im Heimspiel gegen die Rangers ein Schützenfest nach. Schon zur Pause stand es 5:0. Die Schotten waren nach einer Roten Karte gegen Max Aarons ab der 8. Minute nur noch zu zehnt. Der FC Kopenhagen setzte sich gegen den Schweizer Meister Basel zuhause 2:0 durch. Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. Ebenfalls in der Königsklasse kickt erstmals seit 2017/18 wieder Karabach Agdam. Nach dem 3:1-Sieg in Budapest konnten sich die Aserbaidschaner eine 2:3-Heimniederlage gegen Ferencvaros leisten.

Karabach Agdam – Ferencvaros Budapest 2:3 (2:1)
Hinspiel: 3:1 – Karabach mit dem Gesamtscore von 5:4 in der Champions League, Ferencvaros in der Europa League.

Benfica Lissabon – Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)
Hinspiel: 0:0 – Benfica mit dem Gesamtscore von 1:0 in der CL, Fenerbahce in der EL

Club Brügge – Glasgow Rangers 6:0 (5:0)
Hinspiel: 3:1 – Brügge mit dem Gesamtscore von 9:1 in der CL, Rangers in der EL

FC Kopenhagen – FC Basel 2:0 (0:0)
Hinspiel: 1:1 – Kopenhagen mit dem Gesamtscore von 3:1 in der CL, Basel in der EL

