Tote und Verletzte nach Schüssen an US-Schule

Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, zudem gebe es mehr als ein Dutzend Verletzte, berichtet der US-Sender ABC. Mindestens fünf Schulkinder seien in Spital eingeliefert worden. Eine Person, die verdächtigt wird, die Schüsse abgegeben zu haben, sei tot, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Polizeibeamte. Zuvor hieß es bereits, der Schütz sei „überwältigt“ worden, es bestehe „keine aktive Gefahr für die Bevölkerung“.