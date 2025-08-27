Vorteilswelt
Täter „überwältigt“

Tote und Verletzte nach Schüssen an US-Schule

Ausland
27.08.2025 17:56
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist ausgerückt.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist ausgerückt.(Bild: AP/Abbie Parr)

An einer katholischen Schule in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Laut Medienberichten gibt es mindestens zwei Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte. Minnesotas Gouverneur Tim Walz sprach von einem „furchtbaren Akt der Gewalt“.

Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, zudem gebe es mehr als ein Dutzend Verletzte, berichtet der US-Sender ABC. Mindestens fünf Schulkinder seien in Spital eingeliefert worden. Eine Person, die verdächtigt wird, die Schüsse abgegeben zu haben, sei tot, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Polizeibeamte. Zuvor hieß es bereits, der Schütz sei „überwältigt“ worden, es bestehe „keine aktive Gefahr für die Bevölkerung“.

„Furchtbarer Akt der Gewalt“
„Ich bete für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen furchtbaren Akt der Gewalt ruiniert wurde“, betonte Gouverneur Walz im Onlinedienst X.

Die Schule der katholischen Verkündigungskirche in der US-Stadt Minneapolis is Schauplatz der ...
Die Schule der katholischen Verkündigungskirche in der US-Stadt Minneapolis is Schauplatz der Gewalttat. Polizeibeamte sind vor Ort.(Bild: AP/Mark Vancleave)
Eltern bangen vor der Schule um ihre Kinder.
Eltern bangen vor der Schule um ihre Kinder.(Bild: AP/Richard Tsong-Taatarii)

US-Präsident Donald Trump erklärte auf „Truth Social“ dass er von der Situation unterrichtet worden sei, und das Weiße Haus die Lage beobachte. Er bete für die Betroffenen, erklärte Trump. 

Gerade erst Schulstart
In dieser Woche waren viele Schüler aus den Sommerferien in die Schulen zurückgekehrt. Zuletzt hatte es in den USA wiederholt Berichte über Schüsse an US-Bildungseinrichtungen gegeben, die sich als falsch herausstellten.

Folgen Sie uns auf