Täter „überwältigt“
Tote und Verletzte nach Schüssen an US-Schule
An einer katholischen Schule in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Laut Medienberichten gibt es mindestens zwei Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte. Minnesotas Gouverneur Tim Walz sprach von einem „furchtbaren Akt der Gewalt“.
Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, zudem gebe es mehr als ein Dutzend Verletzte, berichtet der US-Sender ABC. Mindestens fünf Schulkinder seien in Spital eingeliefert worden. Eine Person, die verdächtigt wird, die Schüsse abgegeben zu haben, sei tot, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Polizeibeamte. Zuvor hieß es bereits, der Schütz sei „überwältigt“ worden, es bestehe „keine aktive Gefahr für die Bevölkerung“.
„Furchtbarer Akt der Gewalt“
„Ich bete für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen furchtbaren Akt der Gewalt ruiniert wurde“, betonte Gouverneur Walz im Onlinedienst X.
US-Präsident Donald Trump erklärte auf „Truth Social“ dass er von der Situation unterrichtet worden sei, und das Weiße Haus die Lage beobachte. Er bete für die Betroffenen, erklärte Trump.
Gerade erst Schulstart
In dieser Woche waren viele Schüler aus den Sommerferien in die Schulen zurückgekehrt. Zuletzt hatte es in den USA wiederholt Berichte über Schüsse an US-Bildungseinrichtungen gegeben, die sich als falsch herausstellten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.