Gefeuerter Betrüger kam als Polizeischüler zurück

Kannst du nicht erfinden: Gastronom warf betrügerischen Kellner raus und staunte nicht schlecht, als dieser nun als Polizeischüler bei einem Einsatz plötzlich im Lokal stand. Warum der 28-Jährige nie angeklagt und deshalb auch unbescholten war, hat interessante Gründe – doch Unbescholtenheit alleine ist zu wenig für den Polizeidienst.
„Was macht denn der hier als Polizist?“ – Ein Linzer Gastronom war perplex, als er einen 28-jährigen Gesetzeshüter während eines Einsatzes in seinem Lokal erkannte. Hatte er ihn doch vor etwa sieben Jahren gefeuert – nicht wegen Faulheit, sondern wegen krimineller Energie. „Er hat zusammen mit dem Lageristen Waren beiseitegeschafft“, erinnert sich der Wirt. Und da ging es nicht um eine Kiste Bier, sondern um weit mehr als 50.000 Euro Schaden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.