Gefeuerter Betrüger kam als Polizeischüler zurück

„Was macht denn der hier als Polizist?“ – Ein Linzer Gastronom war perplex, als er einen 28-jährigen Gesetzeshüter während eines Einsatzes in seinem Lokal erkannte. Hatte er ihn doch vor etwa sieben Jahren gefeuert – nicht wegen Faulheit, sondern wegen krimineller Energie. „Er hat zusammen mit dem Lageristen Waren beiseitegeschafft“, erinnert sich der Wirt. Und da ging es nicht um eine Kiste Bier, sondern um weit mehr als 50.000 Euro Schaden.