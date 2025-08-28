Vorteilswelt
Da staunte der Wirt

Gefeuerter Betrüger kam als Polizeischüler zurück

Oberösterreich
28.08.2025 06:00
Der gefeuerte Kellner wollte als Polizist Karriere machen, musste nun an der Linzer ...
Der gefeuerte Kellner wollte als Polizist Karriere machen, musste nun an der Linzer Sicherheitsakademie aber auch seine Sachen packen.(Bild: P. Huber (Symbolbild))

Kannst du nicht erfinden: Gastronom warf betrügerischen Kellner raus und staunte nicht schlecht, als dieser nun als Polizeischüler bei einem Einsatz plötzlich im Lokal stand. Warum der 28-Jährige nie angeklagt und deshalb auch unbescholten war, hat interessante Gründe – doch Unbescholtenheit alleine ist zu wenig für den Polizeidienst.

0 Kommentare

„Was macht denn der hier als Polizist?“ – Ein Linzer Gastronom war perplex, als er einen 28-jährigen Gesetzeshüter während eines Einsatzes in seinem Lokal erkannte. Hatte er ihn doch vor etwa sieben Jahren gefeuert – nicht wegen Faulheit, sondern wegen krimineller Energie. „Er hat zusammen mit dem Lageristen Waren beiseitegeschafft“, erinnert sich der Wirt. Und da ging es nicht um eine Kiste Bier, sondern um weit mehr als 50.000 Euro Schaden.

