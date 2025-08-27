Saatbau Linz steigt bei deutschem Mitbewerber ein

Österreichs größte bäuerliche Genossenschaft für Pflanzenzüchtung und Saatgutproduktion – die Saatbau Linz – beteiligt sich mit 26 Prozent an einem deutschen Mitbewerber. Die strategische Partnerschaft soll neue Möglichkeiten in der Produktentwicklung und im Marktzugang eröffnen.
Die Saatbau Linz hält künftig 26 Prozent an der Deutschen Saatgut. „Mit dieser Beteiligung setzen wir ein sichtbares Zeichen für Vertrauen, gemeinsame Verantwortung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklungen“, sagt Josef Fraundorfer, Geschäftsführer der Saatbau Linz.
Das Unternehmen aus Oberösterreich betreibt seit 75 Jahren Pflanzenzüchtung, Saatgutproduktion und -vertrieb. Der Betrieb hat laut eigenen Angaben 17 Tochtergesellschaften und mehr als 500 Mitarbeiter. Zuletzt setzte man 263 Millionen Euro pro Jahr um.
Deutscher Partner ist jünger
Die Deutsche Saatgut ist wesentlich jünger und wurde erst 2017 gegründet. Die neue strategische Partnerschaft soll Innovationsprozesse vorantreiben, neue Geschäftsfelder erschließen und bestehende Marktpositionen stärken. So will man zusammen auch den „Herausforderungen in der europäischen Agrarwirtschaft“ begegnen, wie es in der Mitteilung zur neuen Beteiligung heißt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.