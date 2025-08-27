Saatbau Linz steigt bei deutschem Mitbewerber ein

Deutscher Partner ist jünger

Die Deutsche Saatgut ist wesentlich jünger und wurde erst 2017 gegründet. Die neue strategische Partnerschaft soll Innovationsprozesse vorantreiben, neue Geschäftsfelder erschließen und bestehende Marktpositionen stärken. So will man zusammen auch den „Herausforderungen in der europäischen Agrarwirtschaft“ begegnen, wie es in der Mitteilung zur neuen Beteiligung heißt.