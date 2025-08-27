Lkw-Kran „montierte“ einen Überkopfträger ab

Ungewöhnlicher Unfall am Mittwochnachmittag auf der A1 zwischen St. Valentin und Enns in OÖ: Ein Lkw-Fahrer krachte mit ausgefahrenem Kran gegen einen Überkopfträger, brachte diesen zu Fall. Die Autobahn war für zwei Stunden komplett gesperrt.
Gegen 14 Uhr fuhr ein Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg und kollidierte mit seinem ausgefahrenen Kran mit einem Überkopfträger. Die Metallkonstruktion, auf der zahlreiche technische Anlagen zur Mautkontrolle montiert waren, wurde durch die Wucht des Aufpralls zum Boden gerissen.
Feuerwehren zur Bergung gerufen
Der Unfall verursachte erheblichen Sachschaden, doch glücklicherweise blieb es bei einem reinen Sachschaden: Es wurden keine Personen verletzt. Zwei Feuerwehren rückten an, um die Unfallstelle abzusichern, den zerstörten Überkopfträger zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen.
Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste die A1 im betroffenen Abschnitt rund zwei Stunden lang komplett gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Nachmittagsverkehr.
Kommentare
