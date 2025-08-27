Lkw-Kran „montierte“ einen Überkopfträger ab

Gegen 14 Uhr fuhr ein Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg und kollidierte mit seinem ausgefahrenen Kran mit einem Überkopfträger. Die Metallkonstruktion, auf der zahlreiche technische Anlagen zur Mautkontrolle montiert waren, wurde durch die Wucht des Aufpralls zum Boden gerissen.