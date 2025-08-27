Senior überschlug sich am Stadtrand mit Traktor

Ein 69-Jähriger aus Lichtenberg führte am Mittwoch gegen 9 Uhr Holzarbeiten an einem Waldrand in Linz durch. Aufgrund eines am Traktor angebrachten Krans und des steilen Wiesenstückes, auf dem er arbeitete, überschlug sich der Traktor mehrmals, bevor er in den Bäumen hängen blieb.