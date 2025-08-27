Senior überschlug sich am Stadtrand mit Traktor

Klangwolken-Macherin kehrt zurück in Bäckerei
Johanna Möslinger
Beim Waldarbeiten auf einem Steilhang am Linzer Stadtrand überschlug sich ein Bauer (69) aus Lichtenberg mehrmals mit seinem Traktor.
Ein 69-Jähriger aus Lichtenberg führte am Mittwoch gegen 9 Uhr Holzarbeiten an einem Waldrand in Linz durch. Aufgrund eines am Traktor angebrachten Krans und des steilen Wiesenstückes, auf dem er arbeitete, überschlug sich der Traktor mehrmals, bevor er in den Bäumen hängen blieb.
Er konnte sich selbständig befreien
Der 69-Jährige konnte sich selbstständig befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.