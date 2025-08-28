Linzer Airport steht vor wichtigen Entscheidungen

Zum von der Politik auferlegten Strategieprozess für eine Neuausrichtung des Linzer Flughafens (die „Krone“ berichtete) kommt jetzt das noch dazu: Auf Eigeninitiative durchforsten Experten des oö. Landesrechnungshofes Entwicklung und Finanzen des politischen Sorgenkinds im Eigentum des Landes und der Stadt Linz.