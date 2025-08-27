Trotz Protesten fix: Schloss Cumberland sperrt zu

Das Land verspricht, dass bis 2027 auch für die verbliebenen Cumberland-Bewohner neue Plätze „mit zeitgemäßen Standards“ in der Region zur Verfügung gestellt werden. Noch heuer gibt es eine Verlegung von 20 Bewohnern ins Alten- und Pflegeheim Pfaffing, das künftig gänzlich als Einrichtung für (ältere) Menschen mit Beeinträchtigung genutzt wird. Voraussetzung dafür ist allerdings die Fertigstellung des neuen Altenheims in Frankenmarkt.