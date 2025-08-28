Preissenkung: Erst jeder vierte Kunde stimmte zu!

„Es gibt nichts Schöneres – wenn man gewinnt!“
Die Energie Steiermark und die Energie Graz senken mit Oktober ihre Strompreise um 25 Prozent – aber nur für alle Kunden, die bis zum 12. September aktiv zustimmen. Bisher hat das erst jeder vierte Kunde gemacht. Und die Uhr tickt ...
Anfang Mai verkündete die Energie Steiermark die frohe Botschaft: Der Strompreis für gut 260.000 Kunden mit Fixtarifen wird mit 1. Oktober um 25 Cent auf 16,41 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. 200 Euro pro Jahr soll sich ein durchschnittlicher Haushalt ersparen. Die Sache hat aber einen Haken: Nur jene Kunden, die aktiv zustimmen, kommen in den vollen Genuss der Preissenkung.
