Ex-Tochter der voestalpine wird zerschlagen

Noch in dieser Woche sollten Gespräche über Sozialpläne mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen werden, hieß es vom Unternehmen. Vorgesehen sei zudem eine Stellenausschreibung der GMH Gruppe, über die gegebenenfalls rund 60 der von der Stahlwerkschließung betroffenen Beschäftigten übernommen werden könnten. Buderus Edelstahl mit einem Jahresumsatz von rund 360 Mio. Euro ist ein Spezialstahlhersteller mit Schwerpunkten in den Bereichen Werkzeugstahl und Edelbaustahl.