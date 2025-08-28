Traktorfahrt in den Tod nach Almessen mit Familie

„Es gibt nichts Schöneres – wenn man gewinnt!“
Berührende Details zum tödlichen Absturz eines 84-jährigen Tirolers auf der Rückfahrt von der Flaurlinger Alm (Bezirk Innsbruck-Land) wurden nun bekannt. Unmittelbar vor dem Unglück hatte der Mann auf der Alm noch Mitglieder seiner Familie zum Essen eingeladen.
Der Flaurlinger war schon oft zu Gast auf der Flaurlinger Alm (1613 Meter) südlich über dem Oberinntal. Mit ein Grund: Sein Schwiegersohn kümmert sich um das Weidevieh auf der Oberhofer Galtalm, die sich in direkter Nachbarschaft wenige Meter oberhalb befindet.
