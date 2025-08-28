„Es gibt nichts Schöneres – wenn man gewinnt!“

Tag der Entscheidung für Rapid: Die Stöger-Truppe muss am Donnerstag (19 Uhr) gegen Györ das 1:2 vom Hinspiel drehen, um in die Ligaphase der Conference League einzuziehen. Das Weststadion ist seit Tagen ausverkauft. Das weckt Erinnerungen an große Play-off-Dramen der Grün-Weißen. Von Aston Villa über PAOK Saloniki bis zu Vaduz. Steffen Hofmann, mitterweile Geschäftsführer, war immer dabei...