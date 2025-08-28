„Es gibt nichts Schöneres – wenn man gewinnt!“

F1-Rückkehr von Horner? Team hat kein Interesse
Tag der Entscheidung für Rapid: Die Stöger-Truppe muss am Donnerstag (19 Uhr) gegen Györ das 1:2 vom Hinspiel drehen, um in die Ligaphase der Conference League einzuziehen. Das Weststadion ist seit Tagen ausverkauft. Das weckt Erinnerungen an große Play-off-Dramen der Grün-Weißen. Von Aston Villa über PAOK Saloniki bis zu Vaduz. Steffen Hofmann, mitterweile Geschäftsführer, war immer dabei...
„Viele Spieler haben letzte Saison (Anm. Einzug ins Viertelfinale) erlebt, wie cool das ist. Und die Neuen sind gekommen, weil sie Rapid international gesehen haben, wissen, was der Verein für eine Kraft hat. Ich brauche niemandem die Bedeutung erklären.“
