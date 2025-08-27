Der wahrscheinlich größte Baby-Storch Österreichs

Ex-Tochter der voestalpine wird zerschlagen
450 Jobs betroffen
Zwölfeinhalb Meter – in der Gemeinde Holzhausen steht wahrscheinlich der größte Baby-Storch Österreichs. Der geflügelte Riese wurde aufgestellt, um die Geburt von Zwillingen zu feiern.
Anlässlich der Geburt der Zwillinge Anton und Mara ist im Garten der stolzen Eltern Jürgen und Marlene Oberbauer der riesige Storch gelandet und ragt über die Dächer der Ortschaft Lehen hinaus.
„Rasselbande“ machte sich ans Werk
Der überdimensionale Storch weist eine imposante Höhe von 12,5 Meter auf und wurde von den Freunden der Eltern, die selbsternannte „Rasselbande“, in vielen Arbeitsstunden errichtet und am Dienstagabend unter Teilnahme von vielen Gästen aufgestellt, so der stolze Großvater Günter Oberbauer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.