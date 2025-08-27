Der wahrscheinlich größte Baby-Storch Österreichs

„Rasselbande“ machte sich ans Werk

Der überdimensionale Storch weist eine imposante Höhe von 12,5 Meter auf und wurde von den Freunden der Eltern, die selbsternannte „Rasselbande“, in vielen Arbeitsstunden errichtet und am Dienstagabend unter Teilnahme von vielen Gästen aufgestellt, so der stolze Großvater Günter Oberbauer.