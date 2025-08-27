Fünf Monate altes Baby war im Auto eingesperrt

Schnell mussten Polizisten am Mittwochnachmittag in Wels (OÖ) handeln. Ein fünf Monate altes Baby war in einem Auto eingesperrt, der Autoschlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Die Beamten schlugen eine Scheibe ein. Die 26-jährige Mama konnte daraufhin ihr Kind wohlauf in die Arme schließen.
Die Welser Polizei wurde am Mittwoch gegen 14.35 Uhr zu einem verschlossenen Pkw beordert, in dem sich ein Baby befinden soll. Beim Eintreffen der Streife konnte vor dem Fahrzeug die 26-jährige Mutter aus Kremsmünster angetroffen werden. Sie gab an, dass sich der Autoschlüssel im Fahrzeug befinden soll und das Fahrzeug aber versperrt sei. Laut ihren Angaben hatte sie ihr Baby in den Kindersitz gegeben und den Autoschlüssel auf den Beifahrersitz gelegt.
Ersatzschlüssel war zu Hause
Anschließend schloss sie die Beifahrertüre und fuhr mit dem Kinderwagen zum Kofferraum. Warum das Fahrzeug dann verschlossen war, konnte sie nicht angeben. Ein Ersatzschlüssel befand sich bei ihr Zuhause.
Da die Außentemperatur zu diesem Zeitpunkt 27 Grad Celsius betrug, entschieden die Polizisten, die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite einzuschlagen. Daraufhin konnte das Fahrzeug geöffnet werden. Die 26-Jährige nahm ihr 5 Monate junges Baby, das wohlauf war, aus dem Fahrzeug.
