Fünf Monate altes Baby war im Auto eingesperrt

Die Welser Polizei wurde am Mittwoch gegen 14.35 Uhr zu einem verschlossenen Pkw beordert, in dem sich ein Baby befinden soll. Beim Eintreffen der Streife konnte vor dem Fahrzeug die 26-jährige Mutter aus Kremsmünster angetroffen werden. Sie gab an, dass sich der Autoschlüssel im Fahrzeug befinden soll und das Fahrzeug aber versperrt sei. Laut ihren Angaben hatte sie ihr Baby in den Kindersitz gegeben und den Autoschlüssel auf den Beifahrersitz gelegt.