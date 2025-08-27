Neun von 13 Kosmetikartikel nicht empfehlenswert

So kann man schützen

Wie können Eltern ihren Nachwuchs am besten vor den schädlichen Stoffen schützen? Die AK rät neben der regelmäßigen Konsultation von Produkttests zur Verwendung der App „ToxFox“, die via Strichcode über schädliche Ingredienzien aufklärt. Diese lassen sich vermeiden, wenn man zu zertifizierter Natur- und Biokosmetik greift, weil hier viele der Stoffe ohnehin verboten sind.