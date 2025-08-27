Medikamenten-Reste aus Spital landen in Badesee

Gesetzliche Richtwerte werden eingehalten

Baden die Oberösterreicher also in unseren Medikamentenresten? Ganz so schlimm dürfte es nicht sein, werden doch gesetzliche Richtwerte eingehalten. Jedoch zeigt eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2024, dass in landesweiten Proben Metalle, Hormone und andere Stoffe nachgewiesen werden können. Abhilfe schaffen sollen die mit 1. Jänner 2025 in Kraft getretenen „Kommunalen Abwasserrichtlinien der EU“. Diese beinhalten auch eine zusätzliche Reinigungsstufe, die noch mehr Mikroschadstoffe (wie Arzneistoffe) filtern soll, erklärt Doschek-Held.