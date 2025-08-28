Schutz vor Mobbing steht in NÖ auf dem Stundenplan

Anfang September läuten nach den Sommerferien wieder die Schulglocken im weiten Land. Eine jahrzehntelang gewohnte Tradition. Und doch ist heuer vieles anders. Der 10. Juni dieses Jahres hat das Bildungswesen auch in Niederösterreich verändert. An diesem Tag wurden bei einem Amoklauf am BORG Dreischützengasse in Graz neun Schüler und eine Lehrerin getötet (die „Krone“ berichtete).