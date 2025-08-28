Vorteilswelt
Folge des Amoklaufs

Schutz vor Mobbing steht in NÖ auf dem Stundenplan

Niederösterreich
28.08.2025 05:45
Mehr Füreinander statt Gegeneinander – das soll die Klassenzimmer zu sichereren Orten machen.
Mehr Füreinander statt Gegeneinander – das soll die Klassenzimmer zu sichereren Orten machen.(Bild: Iakov Filimonov stock.adobe)

Der Amoklauf an einer Grazer Schule verändert die Bildungsarbeit auch in Niederösterreich. Neben Wissen sollen im kommenden Schuljahr vermehrt Rücksicht aufeinander und Verantwortung füreinander vermittelt werden.

Anfang September läuten nach den Sommerferien wieder die Schulglocken im weiten Land. Eine jahrzehntelang gewohnte Tradition. Und doch ist heuer vieles anders. Der 10. Juni dieses Jahres hat das Bildungswesen auch in Niederösterreich verändert. An diesem Tag wurden bei einem Amoklauf am BORG Dreischützengasse in Graz neun Schüler und eine Lehrerin getötet (die „Krone“ berichtete).

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
