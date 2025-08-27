SPÖ überrascht mit zwei Vizebürgermeisterinnen

„Ich sehe großes Potenzial“

Zukan und Leitner zeigten sich heute über das in sie gesetzte Vertrauen sehr erfreut. „Im Liegenschaftsmanagement der Stadt sehe ich ein großes Potenzial, aktiv zu den Klimazielen von Linz beizutragen. Im Personalressort wiederum hat Tina Blöchl wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die ich gemeinsam mit den Mitarbeitern weiterentwickeln möchte. Eine moderne Personalpolitik bedeutet für mich, die Stadt Linz als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren, die auf Weiterbildung, Diversität und faire Arbeitsbedingungen setzt“, skizziert Merima Zukan.

„Karin Hörzing hinterlässt große Spuren“

„Als Mama zweier sportbegeisterter Jungs und Juristin in der Arbeiterkammer freue ich mich auf die Übernahme des Ressorts Soziales, Generationen und Sport von Karin Hörzing, die große Spuren hinterlässt. Mein Herzblut wird in die Stärkung und Weiterentwicklung unserer sozialen Errungenschaften und breiten Sportangebote fließen – immer auf Augenhöhe und im Austausch mit den Linzern“, erklärt Karin Leitner.