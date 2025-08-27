Baum stürzte auf Auto: Lenkerin wollte fliehen

Genau in diesem Moment passierte die 22-Jährige den Bereich des umstürzenden Baumes. Sie konnte gerade noch unter dem Baum hindurch lenken, bevor dieser gänzlich auf der Straße landete. Der Baum beschädigte den Pkw noch im oberen Bereich.



Auto kam im Graben zu stehen

Dadurch erschrak die Lenkerin, verriss ihr Fahrzeug und kam im Graben zu stehen. Sie wurde leicht verletzt in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.