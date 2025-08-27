Baum stürzte auf Auto: Lenkerin wollte fliehen

Es war wirklich sehr knapp: Als eine junge Lenkerin (22) in der Nacht auf Mittwoch in St. Georgen im Attergau merkte, dass ein Baum auf ihr Auto zu stürzen drohte, konnte sie ihren Wagen gerade noch zur Seite lenken. Der Pkw wurde dennoch getroffen, die Autofahrerin erlitt einen Schock, wurde aber nur leicht verletzt.
Die 22-Jährige aus Ottnang fuhr am Dienstag gegen 22.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der L540, Attergau Landesstraße aus Richtung St. Georgen kommend Richtung Frankenmarkt. Im Ortschaftsbereich Kogl brach der Stamm einer links neben der Straße stehenden Erle, woraufhin der etwa 20 Meter lange und 30 Zentimeter dicke Baum quer über die Fahrbahn stürzte.
Genau in diesem Moment passierte die 22-Jährige den Bereich des umstürzenden Baumes. Sie konnte gerade noch unter dem Baum hindurch lenken, bevor dieser gänzlich auf der Straße landete. Der Baum beschädigte den Pkw noch im oberen Bereich.
Auto kam im Graben zu stehen
Dadurch erschrak die Lenkerin, verriss ihr Fahrzeug und kam im Graben zu stehen. Sie wurde leicht verletzt in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
