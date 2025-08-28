Vorteilswelt
Zwei kleine Kinder trauern nach Unglück um Papa

Oberösterreich
28.08.2025 08:00
Richard „Richi“ H. (32) verunglückte vor einer Woche in der Kokerei der Linzer Voest. Jetzt ...
Richard „Richi“ H. (32) verunglückte vor einer Woche in der Kokerei der Linzer Voest. Jetzt helfen wir seiner Familie.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, Danube Ducks Linz)

Der Feuerunfall in der Kokerei der Voest erschütterte das Land. Jetzt helfen Verein und „Krone“-Familie den Hinterbliebenen jenes 32-jährigen Arbeiters, der sein Leben verloren hat. Seine Witwe muss jetzt alleine zwei kleine Kinder versorgen, die nicht verstehen können, warum ihr Papa nicht mehr heimkommt.

„Wir sind fassungslos über den tragischen Verlust von ,Richi‘, der uns tief trifft. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie“ – die Linzer Eishockeyszene ist über den Tod von Richard H. (32) erschüttert. Das Mitglied der „Danube Ducks“, einem Eis- und Inlinehockeyverein, war bei einem Feuerunfall in der Voest ums Leben gekommen.

Untersuchungen des Unfalls laufen noch
Während die juristischen und internen Ermittlungen zum Unglück vor genau einer Woche in der Kokerei, bei dem der 32-jährige Kontrolleur durch einen Feuerunfall auf der Ofen-Batterie getötet worden war, noch laufen, plagen die Familie des Opfers auch Zukunftsängste. Richard „Richi“ H. hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder, einen fünfjährigen Sohn und eine zweijährige Tochter. Die Kleinen verstehen natürlich noch nicht, warum ihr Vater nicht von der Arbeit zurückgekehrt ist, vermissen ihren Papa.

Finanzielle Sorgen werden riesig
Zu der Trauer kommen für die Witwe auch die Sorgen über durch den Tod ausgelöste finanzielle Belastungen hinzu und die Frage, wie es nun langfristig für die Familie weitergeht. Die Mama muss künftig die Versorgung von Tochter und Sohn alleine stemmen. Der Papa fehlt als Hauptverdiener und natürlich auch bei der Betreuung und Erziehung der beiden Kinder.

Spendenaktion soll Geldsorgen lindern
„,Richi‘ war über viele Jahre ein engagierter Teil unserer ,Ducks‘-Familie“, sind die Vereinsmitglieder bestürzt und haben daher eine Spendenaktion für die Familie von Richard H. ins Leben gerufen. Auch die „Krone“-Familie will der Mama und ihren beiden Kindern helfen, um in dieser schweren Zeit zumindest die finanziellen Sorgen zu lindern.

So helfen Sie

Falls Sie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem KW „Hockey“ auf unser „Krone“-Sonderkonto IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002, BIC: OBLAAT2L
Weitere Infos zu unserem Verein finden Sie auf www.kronehilft.at

Spenden absetzbar
Wenn Sie, liebe Leser, einen Beitrag leisten und spenden möchten, finden Sie im Kasten die Bankdaten und das Kennwort. Jeder Cent kommt der Familie von Richard H. zugute. Herzlichen Dank im Namen der Familie für Ihre Unterstützung. Die Spende ist steuerlich absetzbar.

Markus Schütz
