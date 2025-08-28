Zwei kleine Kinder trauern nach Unglück um Papa

Untersuchungen des Unfalls laufen noch

Während die juristischen und internen Ermittlungen zum Unglück vor genau einer Woche in der Kokerei, bei dem der 32-jährige Kontrolleur durch einen Feuerunfall auf der Ofen-Batterie getötet worden war, noch laufen, plagen die Familie des Opfers auch Zukunftsängste. Richard „Richi“ H. hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder, einen fünfjährigen Sohn und eine zweijährige Tochter. Die Kleinen verstehen natürlich noch nicht, warum ihr Vater nicht von der Arbeit zurückgekehrt ist, vermissen ihren Papa.