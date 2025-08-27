Klangwolken-Macherin kehrt zurück in Bäckerei

Hier bleiben wollen Sie nicht?

Nein, das macht auch keinen Sinn. Ich bin froh, dass es jetzt eine Geschäftsführung gibt, vor allem zwei Vollzeitstellen – genau das braucht diese Organisation jetzt. Kai Liczewski bringt viele Kompetenzen mit, die dieses Haus dringend braucht und Norbert Trawöger ist wahnsinnig gut vernetzt und hat einen riesigen Rucksack an Werkzeugen, die er hier einbringen wird.