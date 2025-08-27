Vorteilswelt
Johanna Möslinger

Klangwolken-Macherin kehrt zurück in Bäckerei

Oberösterreich
27.08.2025 15:00
Konzertmanagerin Johanna Möslinger richtet noch die Klangwolke aus – dann verlässt sie die LIVA
Konzertmanagerin Johanna Möslinger richtet noch die Klangwolke aus – dann verlässt sie die LIVA(Bild: Winkler Reinhard)

„Mir ist wichtig, dass es gut mit der LIVA weitergeht“, sagt Johanna Möslinger. Die Konzertmanagerin – und Bäckerei-Inhaberin – wurde im November 2024 mit der interimistischen künstlerischen Geschäftsführung der LIVA in Linz betraut – ein starkes Signal für die Zukunft des Brucknerhauses. Doch nun endet ihre Mission. „Wären Sie gerne länger geblieben, Frau Möslinger?“, fragt die, „Krone“ nach.

Mit Johanna Möslinger übernahm eine erfahrene Konzertmanagerin die interimistische Führung der durch Skandale angeschlagenen LIVA, wir haben darüber berichtet.

Die gebürtige Innviertlerin brachte Ruhe, Struktur – und einen frischen Wind in die Institution. Ihr großer Verdienst: Sie stellte nicht nur die Reputation wieder her, sondern – in kurzer Zeit – auch noch die Klangwolke 2025 auf die Beine. Das Mega-Event am Samstag, 6. September, wird wieder ein Highlight. Möslingers Zeit in der LIVA aber läuft nun ab, sie hat neue Pläne.

„Krone“: In der Vorwoche sind Norbert Trawöger und Kai Liczewski als neues Führungsduo angetreten. Was bedeutet das für Sie?
Johanna Möslinger: Ich habe in den letzten Monaten hier in der LIVA viel gelernt, jetzt kann ich das Wissen weitergeben – das ist sehr schön!

Wie lange sind Sie noch für die LIVA tätig?
Bis 15. September. Wir nutzen die Zeit, um gemeinsam eine Roadmap zu machen und zu schauen, welche Themenblöcke es gibt. Und wie weit ich die LIVA von extern noch begleiten werde – das ist noch ein bisschen offen.

Hier bleiben wollen Sie nicht?
Nein, das macht auch keinen Sinn. Ich bin froh, dass es jetzt eine Geschäftsführung gibt, vor allem zwei Vollzeitstellen – genau das braucht diese Organisation jetzt. Kai Liczewski bringt viele Kompetenzen mit, die dieses Haus dringend braucht und Norbert Trawöger ist wahnsinnig gut vernetzt und hat einen riesigen Rucksack an Werkzeugen, die er hier einbringen wird.

Mir ist wichtig, dass es gut mit der LIVA weitergeht. Und das wird mit den beiden sehr gut funktionieren.

Johanna Möslinger über das neue Führungsduo

Wie geht es bei ihnen weiter?
Linz hat mir viele Türen geöffnet. Aber ich habe noch ein paralleles Leben: Ich habe meinen Bauernhof im Innviertel und die Bäckerei „Ährlich“ in Wien im neunten Bezirk, da wollen wir jetzt expandieren. Das ist ein großes unternehmerisches Projekt. Und zum anderen mache ich Consultingaufträge im Kulturbereich, Schwerpunkt Musik.

Sie haben die kommende Klangwolke maßgeblich mitgestaltet. Worauf freuen Sie sich besonders?
Ihnen kann ich es verraten: Ich habe sie schon gehört! Denn die Musik wurde vom Bruckner Orchester bereits eingespielt – ich bin  sehr begeistert! Und was wir vorhaben, nämlich den Klang und die Musik wieder ins Zentrum zu stellen, das wird gelingen.

Sie vertrauen dem Konzept?
Absolut.

Oberösterreich

