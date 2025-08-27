Vorteilswelt
Alle Infos zum Klunker

Irre Summe! So viel kostete Swifts Verlobungsring

Society International
27.08.2025 14:28
Taylor Swift wird bald zu „Mrs. Kelce“: Der Sportstar machte der Sängerin einen Antrag – mit ...
Taylor Swift wird bald zu „Mrs. Kelce“: Der Sportstar machte der Sängerin einen Antrag – mit einem stattlichen Verlobungsring!(Bild: instagram.com/taylorswift)

Dass sich Travis Kelce beim Verlobungsring für Taylor Swift nicht lumpen lässt, das war den Fans schon vor dem romantischen Antrag längst klar. Doch jetzt wurde bekannt, wie unglaublich teuer der Mega-Klunker, der seit rund zwei Wochen an der Hand der Sängerin funkelt, wirklich gewesen sein soll. 

Auf Instagram hat Taylor Swift am Dienstagabend nicht nur mehrere Fotos ihrer Verlobung mit Travis Kelce geteilt, sondern auch eine Nahaufnahme ihres Verlobungsrings.

Designt wurde das edle Stück von Juwelier Kindred Lubeck, der die Ideen und Wünsche und Ideen von Travis Kelce perfekt umgesetzt hat.

Travis Kelce hat den Verlobungsring für Taylor Swift mitdesignt.
Travis Kelce hat den Verlobungsring für Taylor Swift mitdesignt.(Bild: instagram.com/taylorswift)

Massiver Diamant als Herzstück
Denn der Verlobungsring, der jetzt am linken Ringfinger der Sängerin funkelt, besticht durch einen massiven Diamanten im Brillantschliff. Der rechteckige Diamant mit antiken Anklängen wird laut „People“ vom Experten Neil Dutta von Angelic Diamonds auf 7 bis 10 Karat geschätzt. 

Eine Zargenfassung umschließt laut des Experten den Mittelstein, der von „Halbmonden plus kleinen runden“ Seitensteinen flankiert wird. Das verleihe dem Verlobungsring laut Ann Grimmett, Vizepräsidentin für Merchandising bei Jared Jewelers, einen „Vintage“-Look.

Hier können Sie sich durch die Bilder der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce klicken:

Die Schmuck-Expertin wiederum glaubt, dass der Diamant in der Mitte „nur“ 5 bis 6 Karat habe, er habe zudem einen „länglicher Kissenschliff“, der in 18-karätigem Gelbgold gefasst sei, führte Grimmett weiter aus.

Verlobungsring um 5 Millionen Dollar?
Zwar ist der genaue Preis von Swifts Verlobungsring nicht bekannt, mehrere Juweliere haben gegenüber dem „People“-Magazin aber ihre Einschätzung zum Preis des Mega-Klunkers gegeben.

Demnach könnte der Ring zwischen unglaublichen 3,5 und 5 Millionen Dollar, also zwischen 3 und 4,31 Mio. Euro, gekostet haben, ist sich Hollywood-Juwelier George Khalife sicher. Dutta hingegen setzt den Preis etwas niedriger an, kommt bei seiner Einschätzung auf etwa 1,3 bis 1,5 Millionen Dollar (1,12 bzw. 1,29 Mio. Euro).

Weitere Experten, die etwa von „TMZ“ oder dem „Brides“-Magazins befragt wurden, gehen von einem – immer noch stattlichen – Preis um von 550.000 bis 1 Million US-Dollar, also rund 474.000 bis 860.000 Euro, aus.

Lesen Sie auch:
Es ist eine Love-Story der Superlative, die sogar das britische Thronfolgerpaar liked! Taylor ...
Segen von Will & Kate
Swift: Wird DAS die Hochzeit des Jahrhunderts?
27.08.2025
Alle wollen den Look!
Riesiger Hype um Taylor Swifts Verlobungs-Kleid
27.08.2025

Fix ist: Egal wie teuer der Verlobungsring für Taylor Swift war, Travis Kelce hat sich in jedem Fall viele Gedanken zum Design gemacht. Und das ist ja sicherlich das, was für die Sängerin am Ende des Tages viel mehr wiegt, als die Karat oder der Preis ihres neuen Lieblingsschmuckstücks ...

