Segen von Will & Kate

Swift: Wird DAS die Hochzeit des Jahrhunderts?

Society International
27.08.2025 11:58

Hollywood trifft Königshaus, Pop trifft Football, Glitzer trifft Royalität – und die ganze Welt scheint im Freudentaumel: Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben sich verlobt!

0 Kommentare

Der NFL-Superstar ging auf die Knie, die Pop-Ikone sagte JA – und die Bilder des Antrags sind jetzt schon legendär. Über 27 Millionen Likes in weniger als 24 Stunden!

Unter den Fans, die begeistert auf den „Gefällt mir“-Button drückten: Prince William und Princess Kate. Mit einem Herzchen aus dem offiziellen Insta-Account @princeandprincessofwales besiegelten die Royals quasi den Ritterschlag für Amerikas neues Traumpaar.

Das gefällt auch William und Kate! Die royalen Swifties haben wir Millionen andere prompt auf ...
Das gefällt auch William und Kate! Die royalen Swifties haben wir Millionen andere prompt auf die große Neuigkeit reagiert!(Bild: www.instagram.com/taylorswift)

Royaler Fan-Moment
Dass die Windsors Swifties sind, ist kein Geheimnis.  Im Sommer 2024 trafen William, Kate und die Kids George und Charlotte backstage bei Taylors London-Konzert auf die Sängerin – und auch Travis Kelce war dabei.

Insider berichten: „Die Chemie stimmte sofort. William und Travis sprachen über Sport, Kate und Taylor über Musik. Die Kinder waren außer sich vor Freude.“

Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte sind richtige Swifties!
Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte sind richtige Swifties!(Bild: twitter.com/KensingtonRoyal)

Jetzt also die Verlobung – und die Frage, die Millionen bewegt: Wird einer der Royals bei der Hochzeit des Jahrhunderts in der ersten Reihe sitzen?

Es ist eine Love-Story der Superlative, die sogar das britische Thronfolgerpaar liked! Taylor ...
Es ist eine Love-Story der Superlative, die sogar das britische Thronfolgerpaar liked! Taylor Swift und Travis Kelce haben sie romantisch verlobt und werden heiraten.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/POOL/Dominique JACOVIDES, https://www.instagram.com/taylorswift)

Ein Paar wie aus dem Bilderbuch
Das Schmuckstück, das Swift stolz auf Instagram präsentierte, lässt Fans schwindelig werden: ein Old Mine Brilliant Cut von Artifex Fine Jewelry, Wert bis zu 1 Million Dollar! Funkelnd, edel – ein Statement für die Ewigkeit.

Taylor und Travis machten ihre Liebe im September 2023 offiziell. Sie mit Mama Donna auf der Tribüne bei den Kansas City Chiefs, er an ihrer Seite auf der Welttournee. Zwei Superstars, zwei Welten – und doch wirken sie wie das ganz normale Traumpaar von nebenan.

Traylor hat Ja zu Travis gesagt: Das Promi-Traumpaar hat sich verlobt!
Mega-Klunker für Swift
Taylor und Travis: So lief der Heiratsantrag ab!
27.08.2025
Alle wollen den Look!
Riesiger Hype um Taylor Swifts Verlobungs-Kleid
27.08.2025
„Wir heiraten“
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!
26.08.2025

Das Netz rastet aus
Innerhalb einer Stunde nach dem Post brach Instagram fast zusammen. Promi-Freundinnen wie Gigi Hadid, Karlie Kloss und Cara Delevingne likten sofort. Auch Brittany Mahomes, Ehefrau von Travis’ Teamkollege Patrick Mahomes, schwärmte in einer Insta-Story: „Zwei der aufrichtigsten Menschen lernen sich kennen und verlieben sich. Bin so glücklich für euch.“

Taylor Swift und Travis Kelce Travis machte Taylor bereits um den 14. August herum den Antrag.
Taylor Swift und Travis Kelce Travis machte Taylor bereits um den 14. August herum den Antrag.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JAMIE SQUIRE)
Eigentlich wollte er ihn erst diese Woche stellen – doch weil sie unruhig wurde, zog er den ...
Eigentlich wollte er ihn erst diese Woche stellen – doch weil sie unruhig wurde, zog er den Moment etwas vor, um trotzdem ein großes, besonderes Ereignis daraus zu machen.(Bild: Ashley Landis / AP)
Nach der „wunderschönen" Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter ...
Nach der „wunderschönen“ Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht.(Bild: AP/John Locher)

Sogar Donald Trump mischte sich ein, gratulierte via Reporter: „Kelce ist ein großartiger Spieler, sie eine wunderbare Frau. Ich wünsche ihnen viel Glück.“

Die Fragen aller Fragen
Und jetzt? Wann sagen Taylor und Travis „I do“? Wo findet die Traumhochzeit statt – Nashville, Kansas City, London oder gar im Windsor Castle? Wer entwirft das Brautkleid – Ralph Lauren, Dior, Versace?

Und vor allem: Welche Superstars schaffen es auf die Gästeliste? Beyoncé? Ed Sheeran? Vielleicht sogar die Obamas?

Seinem Vater zufolge hat der NFL-Star die Verlobung monatelang geplant – auch den Ring hat er ...
Seinem Vater zufolge hat der NFL-Star die Verlobung monatelang geplant – auch den Ring hat er mitdesignt.(Bild: instagram.com/taylorswift)

Eine Hochzeit, die die Welt vereinen könnte
In Zeiten voller Krisen und Spaltungen ist diese Lovestory eine Märchenmeldung, die Menschen zusammenbringt. Musik, Sport, Royals – und eine Liebe, die wirkt wie pures Glück. Ob es die Hochzeit des Jahrhunderts wird? Sicher ist gerade nur eines: Die ganze Welt fiebert mit.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
