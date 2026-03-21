Kvandal gewinnt Frauen-Skifliegen in Vikersund

Die Norwegerin Eirin Maria Kvandal hat am Samstag beim Frauen-Skifliegen in Vikersund 5,4 Punkte vor der Schwedin Frida Westman und 14,6 Zähler vor der slowenischen Weltcup-Dominatorin Nika Prevc gewonnen.
Die fünftplatzierte Norwegerin Anna Odine Ström stand mit 235,5 m den weitesten Flug der Konkurrenz.
Damit verfehlte sie Prevc Frauen-Weltrekord um 0,5 m. Eine Österreicherin hatte sich nicht qualifiziert. Für Sonntag (9.30 Uhr) ist ein zweiter Bewerb geplant.
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