Für viele Familien wird das Leben teurer: Miete, Lebensmittel, Energie – alles kostet mehr. Gleichzeitig geraten die Staatsfinanzen unter Druck. Die OECD empfiehlt sogar Einschnitte bei den Familienleistungen, um das Budget zu entlasten. Unsere Frage vom 21. März lautet: „Trotz Sparpaket: Mehr Geld für Familien?“
Braucht es mehr Geld für Familien, um steigende Lebenshaltungskosten abzufedern? Oder sollten staatliche Leistungen gezielter verteilt werden, etwa stärker für einkommensschwache Haushalte? Ist das derzeitige System gerecht, oder profitieren manche zu stark, während andere zu wenig bekommen? Und wie wichtig ist Ihnen dabei die Balance zwischen sozialer Absicherung und soliden Staatsfinanzen?
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