Trotz Sparpaket: Mehr Geld für Familien?

Braucht es mehr Geld für Familien, um steigende Lebenshaltungskosten abzufedern? Oder sollten staatliche Leistungen gezielter verteilt werden, etwa stärker für einkommensschwache Haushalte? Ist das derzeitige System gerecht, oder profitieren manche zu stark, während andere zu wenig bekommen? Und wie wichtig ist Ihnen dabei die Balance zwischen sozialer Absicherung und soliden Staatsfinanzen?