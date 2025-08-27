Russe spendet 500 Dollar an Ukraine: 15 Jahre Haft

„Verhör“ mit dem Elektroschocker

Daraufhin wurde der Russe laut seinen in Briefen festgehaltenen Erinnerungen auf brutalste Weise mit dem Elektroschocker „verhört“. Er bestritt demzufolge nicht, dass er das Geld wissentlich für die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte gespendet habe, um dem kriegsgebeutelten Land zu helfen. „Er unterstützt die Ukraine, deswegen hat er das Geld überwiesen. Und auch jetzt unterstützt er sie noch“, schilderte ein Verwandter Mediazona.