Schatten durch Nahost
Filmfestspiele Venedig könnten zu Politikum werden
Der Krieg im Nahen Osten wirft seinen Schatten auf die Filmfestspiele Venedig, die am heutigen Mittwoch beginnen. Ein Kollektiv hat dazu aufgefordert, Stellung zu den Ereignissen in Palästina zu beziehen. Nun kam die Antwort.
Das Komitee „Venice for Israel“ und die Organisation Free4Future erklärten, eine Unterschriftensammlung gestartet zu haben, um die Biennale zu einer klaren Stellungnahme zu bewegen. „Kunst darf nicht für Hasskampagnen missbraucht werden, noch zu einem Vehikel für Antisemitismus und Desinformation vorkommen“, hieß es.
Sie appellierten an das Organisationsteam des Festivals, zu verhindern, dass die Filmfestspiele zu einer „politischen Bühne“ würden. „Es wäre eine unerträgliche Wunde, wenn ausgerechnet Venedig – die Stadt, in der das Wort ‘Ghetto‘ entstanden ist – sich heute eines weiteren traurigen antisemitischen Vorfalls schuldig machen würde (...)“, sagten die beiden Organisationen.
Filmwelt gespalten
Die Filmwelt reagierte gespalten. Über 1500 Kunst- und Kulturschaffende haben in den vergangenen Tagen eine weitere Petition unterzeichnet, die sich gegen die Einladung pro-israelischer Persönlichkeiten richtet. Ins Visier genommen wurden unter anderem die Schauspieler Gal Gadot und Gerard Butler, die nicht an dem Filmfestival teilnehmen werden.
„Konflikte löst man sicher nicht, indem man Künstlern die Teilnahme an einem Festival verweigert. Deshalb gibt es keine Zensur und keinen Rückzug von Einladungen“, reagierte der künstlerische Leiter Alberto Barbera. Die Veranstaltung solle weiterhin ein Ort des offenen Austauschs und sensibel für gesellschaftliche Themen sein. Die Internationalen Filmfestspiele finden bis zum 6. September statt.
