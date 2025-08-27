Filmfestspiele Venedig könnten zu Politikum werden

Filmwelt gespalten

Die Filmwelt reagierte gespalten. Über 1500 Kunst- und Kulturschaffende haben in den vergangenen Tagen eine weitere Petition unterzeichnet, die sich gegen die Einladung pro-israelischer Persönlichkeiten richtet. Ins Visier genommen wurden unter anderem die Schauspieler Gal Gadot und Gerard Butler, die nicht an dem Filmfestival teilnehmen werden.

„Konflikte löst man sicher nicht, indem man Künstlern die Teilnahme an einem Festival verweigert. Deshalb gibt es keine Zensur und keinen Rückzug von Einladungen“, reagierte der künstlerische Leiter Alberto Barbera. Die Veranstaltung solle weiterhin ein Ort des offenen Austauschs und sensibel für gesellschaftliche Themen sein. Die Internationalen Filmfestspiele finden bis zum 6. September statt.