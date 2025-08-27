SpaceX-Riesenrakete absolvierte nun doch Testflug

Erstmals gelang es bei diesem Test auch, das Aussetzen von Satelliten zu simulieren. Es sei ein „aufregender zehnter Testflug“ gewesen, teilte SpaceX bei der ebenfalls Musk unterstehenden Online-Plattform X mit. „Großartige Arbeit vom SpaceX-Team“, schrieb Musk. Der ursprünglich für Sonntag (Ortszeit) geplante Testflug war zuvor zweimal um je einen Tag verschoben worden – erst, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben, dann wegen des Wetters.