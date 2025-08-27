Falscher Polizist in Tirol muss hinter Gitter

Vor Gericht, vor Richterin Heide Maria Paul und den Schöffen wollte der Mann nicht gewusst haben, wofür das Geld genau sei und was genau vor sich ging. „Ich dachte etwa an Geldwäsche oder seltsame Immobiliendeals“, sagte er. Von einer Betrugsmasche sei er hingegen nicht ausgegangen. „Ich glaubte nur irgendwann, dass es etwas Illegales sein könnte“, blieb er trotz mehrfacher Nachfragen der Richterin sehr vage. Dennoch tue ihm die Sache leid.