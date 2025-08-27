Zehn Österreicher fix für die WM in Tokio

Entscheidung am Sonntag

Auch Verena Mayr besitzt noch eine Chance auf eine Teilnahme an der 20. Leichtathletik-WM. Derzeit liegt sie in der „Road to Tokyo“ auf dem 27. Platz. Da nur 24 Siebenkämpferinnen bei der WM startberichtigt sind, kann sie nur bei drei Absagen von vor ihr liegenden Athletinnen nachrücken. Eine davon, die Inderin Agasara Nandini, wird wegen einer Ellenbogenverletzung absagen (was aber noch nicht offiziell ist). Ob sie dabei ist oder nicht, entscheidet sich spätestens am kommenden Sonntag. Hoffentlich hat Verena Mayr nicht wieder so großes Pech wie 2024, als sie die Olympia-Qualifikation um einen Platz verpasst hatte.