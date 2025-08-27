Klinsmann-Sohn ins Nationalteam einberufen

Debüt

Klinsmann besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 stand er bereits für die USA zwischen den Pfosten. Sollte er im September zum Einsatz kommen, wäre es für den ehemaligen Hertha-Profi das Debüt für die A-Nationalmannschaft.