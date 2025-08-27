Vorteilswelt
Karriere-Meilenstein

Klinsmann-Sohn ins Nationalteam einberufen

Fußball International
27.08.2025 17:09
Jonathan Klinsmann
Jonathan Klinsmann(Bild: AFP/AFP or licensors)

Jonathan Klinsmann, der Sohn von Deutschlands Weltmeister Jürgen Klinsmann, hat es mit 28 Jahren endlich geschafft. Der Torwart von LA Galaxy wurde in den Nationalteamkader der USA einberufen.

Wie der US-Verband am Dienstag mitteilte, steht der Keeper im 23-köpfigen Aufgebot von Trainer Mauricio Pochettino für die zwei anstehenden Länderspiele gegen Südkorea (6.9.) und Japan (10.9.).

Debüt
Klinsmann besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 stand er bereits für die USA zwischen den Pfosten. Sollte er im September zum Einsatz kommen, wäre es für den ehemaligen Hertha-Profi das Debüt für die A-Nationalmannschaft.

Porträt von krone Sport
krone Sport
