Klinsmann-Sohn ins Nationalteam einberufen

Barca-Star Yamal macht seine neue Liebe offiziell
Messi ist ihr Fan
Jonathan Klinsmann, der Sohn von Deutschlands Weltmeister Jürgen Klinsmann, hat es mit 28 Jahren endlich geschafft. Der Torwart von LA Galaxy wurde in den Nationalteamkader der USA einberufen.
Wie der US-Verband am Dienstag mitteilte, steht der Keeper im 23-köpfigen Aufgebot von Trainer Mauricio Pochettino für die zwei anstehenden Länderspiele gegen Südkorea (6.9.) und Japan (10.9.).
Debüt
Klinsmann besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 stand er bereits für die USA zwischen den Pfosten. Sollte er im September zum Einsatz kommen, wäre es für den ehemaligen Hertha-Profi das Debüt für die A-Nationalmannschaft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.