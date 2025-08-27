Krimi um verschwundene Getränke in Wiener Lokal

„Chef-Schlüssel“ in Händen von Kellnern?

Bier, Almdudler und Co. im Wert von 21.000 Euro wurden über ein halbes Jahr an der Schank heruntergelassen und verkauft – das Geld landete aber nicht in der Kassa. Und auch boniert wurden die Getränke nicht. Möglich ist das nur mit einem besonderen Schlüssel, erklärt die 38-jährige Betreiberin: „Es gibt verschiedene Freigaben.“ Die Kellner könnten nur zapfen, was sie bereits verrechnet haben. Mit dem sogenannten „Chef-Schlüssel“ ist der Zugang unlimitiert. Einen solchen sollen sich der nun angeklagte 28-Jährige und ein Kollege besorgt haben.