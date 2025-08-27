Deutscher missbrauchte zwei Mädchen auf Spielplatz

„Ich weiß auch nicht, was an dem Tag mit mir passiert ist. Das widerspricht vollkommen meiner Natur“, äußert sich der Angeklagte in der Verhandlung erstmals zu den Vorwürfen. Staatsanwalt Johannes Hartmann wirft dem Unbescholtenen vor, sich unter einem Vorwand am 30. April auf einem Spielplatz in Bregenz-Vorkloster an zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren herangemacht und sie dann schwer sexuell missbraucht zu haben. Es ist Mittwochnachmittag, als der 44-Jährige mit seinem Fahrrad von Lindau nach Bregenz fährt. Auf einem öffentlichen Spielplatz in Bregenz-Vorkloster fallen ihm die beiden Mädchen auf.