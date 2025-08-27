Die Regierung ist unter Druck und muss liefern

SPÖ gegen „Männer in Anzügen und gekühlten Büros“

Aus dem Büro von Vizekanzler Babler wird verlautet: Jede dritte Frau und jeder vierte Mann gehe nicht aus der Erwerbsarbeit in Pension, sondern aus der Arbeitslosigkeit oder einem langen Krankenstand. „Daran werden wir arbeiten und nicht am gesetzlichen Pensionsalter. Dann müssen wir uns auch keine Sorgen um die Finanzierung machen.“ In letzter Zeit hätten sich – von Industriellenvereinigung abwärts – viele Männer in Anzügen und gekühlten Büros darüber ausgelassen, dass Pflegerinnen und Bauarbeiter länger arbeiten müssen. „Wir sagen: Mit 65 haben sie sich ihren Ruhestand auch verdient.“