Russe kommentiert 3 Insta-Postings: 6 Jahre Haft

Ab 2022 studierte Makar N. demnach an der Goethe-Universität Frankfurt. 2024 sollte sein Leben eine haarsträubende Wendung nehmen: Der Student reiste nach Russland ein, um die Ferien in seiner Heimat verbringen zu können. Doch so weit kam es nicht, die Behörden schickten ihn in Untersuchungshaft.