IV warnt vor Abwanderung von Fachkräften

Forderung nach einfacheren Verfahren

Um qualifizierte Arbeitskräfte länger im Land zu halten, braucht es aus Sicht der Wirtschaft unter anderem geringere Lohnnebenkosten, schnellere und einfachere Verfahren für die Rot-Weiß-Rot-Karte, hochwertige Kinderbetreuungsangebote und „eine echte Willkommenskultur“. An einem Teil davon wie einfacheren Anerkennungsverfahren werde bereits gearbeitet, hieß es. „Arbeit ist der entscheidende Schlüssel zur Integration und zur eigenen Selbsterhaltungsfähigkeit (...). Wir brauchen jene, die hier nicht nur leben, sondern auch arbeiten und ihren Beitrag leisten wollen“, sagte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP).