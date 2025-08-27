Euphorie ist in Lustenau schon wieder verfolgen

Nach der 0:2-Niederlage im ÖFB-Cup gegen Kapfenberg machte sich unter den Zuschauern in Lustenau Ernüchterung breit. Von der Euphorie nach dem gelungenen Saisonauftakt ist nichts mehr zu spüren, vielmehr überwiegt die Erkenntnis, dass die Austria den Ansprüchen nicht gerecht wird.
Wobei es am Auftritt der Mannschaft diesmal wenig zu bekritteln gab. Man war bemüht, hatte auch wesentlich mehr Spielanteile, zeigte Moral. Aber das alles war zu wenig, um ein Team wie Kapfenberg wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Wenn Trainer Markus Mader nach dem Spiel davon sprach, dass im letzten Drittel die Kreativität gefehlt hat, ist das auch ein Hinweis auf mangelnde Qualität. So erarbeitet sich die Austria kaum eine Torchance. Dass mit Ismailbecogliu, Outtara und Vucenovic gleich drei Offensivkräfte eventuell länger verletzungsbedingt ausfallen, ist natürlich Pech und äußerst bitter. Es zeigt aber auch, dass im Kader die Alternativen fehlen.
Die Unterschiedspieler fehlen
Brav, bieder, bemüht reichen eben nicht aus, um gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe zu reüssieren. Dafür braucht es Unterschiedsspieler. Bei Kapfenberg etwa erzielte der erst dieser Tage 17 Jahre alt gewordene Rostas nach seiner Einwechslung das 2:0, in dem er frech und ungehindert durch die Lustenauer Hintermannschaft marschierte und eiskalt abschloss. Wenn die Austria jetzt nicht handelt, kann die Stimmung schnell endgültig ins Negative kippen.
Vertrag mit Falconnier aufgelöst, Neuzugänge erwartet
Das weiß auch Sportdirektor Dieter Alge: „Wir wollten zwar bewusst mit einem kleinen Kader in die Saison gehen, die Ausfälle haben die Situation aber verändert.“ Da der Vertrag mit Nathan Falconnier am Mittwoch aufgelöst wurde, ist Budget für einen zusätzlichen Innenverteidiger frei. Außerdem soll noch ein Offensivspieler kommen, dessen Kosten von Clermont übernommen werden.
Kommentare
