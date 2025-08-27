Euphorie ist in Lustenau schon wieder verfolgen

Wobei es am Auftritt der Mannschaft diesmal wenig zu bekritteln gab. Man war bemüht, hatte auch wesentlich mehr Spielanteile, zeigte Moral. Aber das alles war zu wenig, um ein Team wie Kapfenberg wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Wenn Trainer Markus Mader nach dem Spiel davon sprach, dass im letzten Drittel die Kreativität gefehlt hat, ist das auch ein Hinweis auf mangelnde Qualität. So erarbeitet sich die Austria kaum eine Torchance. Dass mit Ismailbecogliu, Outtara und Vucenovic gleich drei Offensivkräfte eventuell länger verletzungsbedingt ausfallen, ist natürlich Pech und äußerst bitter. Es zeigt aber auch, dass im Kader die Alternativen fehlen.