Sportwagenbauer Porsche sucht einen neuen Chef

Blume steht bereits seit einer Weile unter Druck. Er hatte selbst immer wieder erklärt, die Doppelrolle sei „nicht auf alle Zeiten ausgelegt“, ein Enddatum nannte er aber nie. Die Personalie soll laut den Berichten im Herbst bekanntgegeben und bis Anfang 2026 umgesetzt werden. Als Nachfolger kommen interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten infrage. Berichtet wurde, dass die Familien Porsche und Piëch, Blume und der Betriebsrat unterschiedliche Personen bevorzugten.