Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchte um Blume

Sportwagenbauer Porsche sucht einen neuen Chef

Wirtschaft
27.08.2025 17:24
Porsche-Chef Oliver Blume soll gehen und sich ausschließlich auf VW konzentrieren.
Porsche-Chef Oliver Blume soll gehen und sich ausschließlich auf VW konzentrieren.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche sucht offenbar nach einem Nachfolger für Konzernchef Oliver Blume. Laut Berichten machen Investorinnen und Investoren Druck, dass sich Blume ausschließlich auf die Konzernmutter Volkswagen konzentrieren soll.

0 Kommentare

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch Gespräche mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für den Spitzenposten geführt habe. Es sei um eine interne und eine externe Managementfunktion gegangen. Oliver Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen (VW) abgelöst hat.

Seine Doppelfunktion sorgt nun aber zunehmend für Bedenken bei Investorinnen und Investoren. Beide Autohersteller haben derzeit mit US-Zöllen, sinkenden Gewinnen und rückläufigen Umsätzen in China zu kämpfen. Porsche hat seinen Ausblick in diesem Jahr zweimal gesenkt, VW befindet sich in einem Restrukturierungsprozess. Sprecher der Autohersteller lehnten eine Stellungnahme zunächst ab.

Zitat Icon

Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will.

Thorsten Gröger, IG Metall

Auch Gewerkschaft kritisch
Bloomberg und die „Wirtschaftswoche“ berufen sich in ihren Berichten auf Insiderinnen und Insider. Die deutsche Gewerkschaft IG Metall hat sich den Bedenken gegenüber Blume am Mittwoch angeschlossen. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will“, sagte Thorsten Gröger von der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Blume steht bereits seit einer Weile unter Druck. Er hatte selbst immer wieder erklärt, die Doppelrolle sei „nicht auf alle Zeiten ausgelegt“, ein Enddatum nannte er aber nie. Die Personalie soll laut den Berichten im Herbst bekanntgegeben und bis Anfang 2026 umgesetzt werden. Als Nachfolger kommen interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten infrage. Berichtet wurde, dass die Familien Porsche und Piëch, Blume und der Betriebsrat unterschiedliche Personen bevorzugten.

Lesen Sie auch:
Porsche wollte am Elektro-Sektor zum Vorreiter werden.
Massenentlassung droht
Porsche scheitert mit Elektro-Projekt krachend
20.08.2025
Dickes Minus
Volkswagen erleidet erneut Gewinneinbruch
25.07.2025

Aktien gefallen
Die Aktien von Porsche und VW reagierten zunächst positiv. Am späten Nachmittag schlossen sich die Titel von VW und der Porsche Automobilholding aber der schlechten Branchenstimmung an und verloren jeweils über ein Prozent. Die Aktie von Porsche AG legte unter den stärksten Werten im deutschen Aktienleitindex DAX um ein halbes Prozent zu.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
130.893 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
99.885 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.434 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1669 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1086 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Gerüchte um Blume
Sportwagenbauer Porsche sucht einen neuen Chef
Wirtschaft zittert
US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Öldeals in Kraft
„Sie haben die Wahl“
IV warnt vor Abwanderung von Fachkräften
450 Jobs betroffen
Ex-Tochter der voestalpine wird zerschlagen
Forum
Sonntags shoppen: Was halten Sie davon?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf