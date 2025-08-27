Weitere Leiche in der Seine nahe Paris gefunden

Wie berichtet, waren bereits vor zwei Wochen vier Männerleichen in der Steine gefunden worden. Sie trieben etwa acht Kilometer vom jetzigen Fundort entfernt in dem Fluss. In diesem Fall handelt es sich um zwei Algerier und einen Tunesier im Alter von 21 und 26 Jahren sowie um einen 48-jährigen Franzosen. Verdächtigt wird ein 20-Jähriger, der Verbindungen zu allen vier Männern hatte. Er wurde festgenommen und schwieg in seinen ersten Vernehmungen.