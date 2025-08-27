Schon die fünfte
Weitere Leiche in der Seine nahe Paris gefunden
In der Seine nahe Paris ist eine weitere Leiche gefunden worden. Auf den ersten Blick seien keine Spuren von Gewalt erkennbar, teilte die Staatsanwaltschaft Créteil mit. Die Leiche war bereits Dienstagmittag in Charenton-le-Pont entdeckt worden.
Ermittlungen wegen Mordverdacht und Untersuchungen zur Todesursache laufen. Laut der Staatsanwaltschaft gibt es nach jetzigem Stand aber keinen Zusammenhang zwischen der nun gefundenen Leiche und dem vorherigen Fund.
Wie berichtet, waren bereits vor zwei Wochen vier Männerleichen in der Steine gefunden worden. Sie trieben etwa acht Kilometer vom jetzigen Fundort entfernt in dem Fluss. In diesem Fall handelt es sich um zwei Algerier und einen Tunesier im Alter von 21 und 26 Jahren sowie um einen 48-jährigen Franzosen. Verdächtigt wird ein 20-Jähriger, der Verbindungen zu allen vier Männern hatte. Er wurde festgenommen und schwieg in seinen ersten Vernehmungen.
Kommentare
