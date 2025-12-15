Vorteilswelt
Frage des Tages

Haben Sie schon Medikamente im Netz gekauft?

Forum
15.12.2025 11:40
Tabletten in allen Formen und Farben sind mittlerweile auch online erhältlich.
Tabletten in allen Formen und Farben sind mittlerweile auch online erhältlich.(Bild: APA/Matthias Hiekel)

Im Internet kann man nicht nur Elektronik, Kleidung und Lebensmittel bestellen. Auch der Weg zur Apotheke wird immer häufiger mit ein paar Klicks am Smartphone oder Laptop ersetzt. Unsere Frage des Tages vom 15. Dezember lautet: Haben Sie schon einmal Medikamente im Internet gekauft?


Haben Sie schon online Tabletten und Schmerzmittel bestellt oder würden Sie es tun? Welche Bedenken halten Sie davon ab, welche Vorteile sprechen dafür? Welchen Mehrwert bietet Ihnen die Apotheke mit persönlicher Betreuung?

Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen in den Kommentaren!

Folgen Sie uns auf