Passagiere feierten während Panne einfach weiter

Für Menschen an Bord bestand keine Gefahr

Das Schiff hatte etwa acht Seemeilen von der Insel Ponza entfernt einen Stromausfall gehabt, der auch die Antriebsmotoren lahmlegte. Laut der Reederei sei die Sicherheit der Menschen an Bord nie gefährdet gewesen – sogar alle Dienstleistungen seien weiter verfügbar gewesen. Nachdem der Antrieb wiederhergestellt wurde, konnte die MSC World Europa schließlich eigenständig den Zielhafen Neapel erreichen – es wurde dabei von Patrouillenbooten und einem Hubschrauber begleitet.