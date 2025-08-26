Frankreichs Regierung nach Monaten vor dem Aus

Wahl im Juli 2024 war Debakel für Macron

Zuletzt hatte Präsident Macron die Nationalversammlung im Juni vergangenen Jahres aufgelöst, wohl in der Hoffnung, seinem Lager mit überraschend und kurzfristig anberaumten Neuwahlen wieder eine Mehrheit im Parlament verschaffen zu können. Aus der Wahl Anfang Juli gingen allerdings das linke Lager und insbesondere Le Pens Rechtsnationale gestärkt hervor. Das Präsidentenlager wurde durch einen Verlust von Sitzen weiter geschwächt.