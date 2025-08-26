20 Stunden später
Großbrand in Hamburg: „Nach wie vor Explosionen“
Nahe des Hamburger Hafens ist es am Montagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Mehr als 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers konnten die Flammen endlich gelöscht werden, doch kommt es nach wie vor zu Explosionen durch Druckgasbehälter.
Dennoch sind weiterhin rund 120 Einsatzkräfte vor Ort. „Die Nachlöscharbeiten werden noch längere Zeit dauern.“ Zudem gebe es weitere Brandherde, die bekämpft werden müssten.
Nach wie vor Explosionen
Es sei gefährlich, dem Feuer nahezukommen. „Aktuell kam es noch zu weiteren Explosionen durch Druckgasbehälter.“ Der Brandort sei deshalb nach wie vor nicht freigegeben. Brandermittler der Polizei müssen warten. „In der Halle gibt es noch mehrere Glutnester, die Nachlöscharbeiten sind nicht abgeschlossen, und die Brandgase vor Ort sind gesundheitsschädlich. Das wäre noch zu gefährlich.“
Frau von Trümmerteilen verletzt
Durch das Feuer, das am Montagnachmittag im Stadtteil Veddel im Südosten Hamburgs ausgebrochen war, sind insgesamt sechs Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr, ein zweiter wurde schwer verletzt. Unter den Verletzten sind zudem drei Einsatzkräfte der Feuerwehr. Von herumfliegenden Trümmerteilen wurde eine Autofahrerin auf der Autobahn 1 getroffen. Auch sie erlitt Verletzungen.
Bilder des Brandes:
320 Feuerwehrleute waren im Einsatz
Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge durch ein brennendes Auto in einer Lagerhalle ausgelöst worden. Einige in der Halle gelagerte Gasdruckbehälter explodierten daraufhin, wurden teils mehrere hundert Meter durch die Luft geschleudert und entfachten weitere Brände in der Umgebung. Etwa 320 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
