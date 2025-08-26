Großbrand in Hamburg: „Nach wie vor Explosionen“

Dennoch sind weiterhin rund 120 Einsatzkräfte vor Ort. „Die Nachlöscharbeiten werden noch längere Zeit dauern.“ Zudem gebe es weitere Brandherde, die bekämpft werden müssten.

Nach wie vor Explosionen

Es sei gefährlich, dem Feuer nahezukommen. „Aktuell kam es noch zu weiteren Explosionen durch Druckgasbehälter.“ Der Brandort sei deshalb nach wie vor nicht freigegeben. Brandermittler der Polizei müssen warten. „In der Halle gibt es noch mehrere Glutnester, die Nachlöscharbeiten sind nicht abgeschlossen, und die Brandgase vor Ort sind gesundheitsschädlich. Das wäre noch zu gefährlich.“