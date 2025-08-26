Mann wühlt sich durch Müll, um Eheringe zu finden

„Jetzt weiß ich, wie sehr er mich liebt“

Während ihr Mann im Müll wühlte, war Jeannine gerade dabei, einen Metalldetektor zu organisieren. Mitten auf dem Weg erhielt sie den Anruf mit der erlösenden Nachricht, woraufhin sie in Tränen der Erleichterung ausbrach. Für Jeannine hat diese Tat die Beziehung noch weiter gefestigt. „Jetzt weiß ich, wie sehr er mich liebt – dass er bereit ist, sich durch einen stinkenden Komposthaufen zu wühlen“, sagte sie.