Großer Liebesbeweis
Mann wühlt sich durch Müll, um Eheringe zu finden
Dass Steve Van Ysseldyk seine Frau liebt, wird jetzt wohl niemand mehr anzweifeln. Der Kanadier durchsuchte die örtliche Mülldeponie nach den Eheringen, die seine Liebste verloren hatte. „Die Frau muss ihre Ringe schließlich haben, oder?“, meinte der Kanadier gegenüber dem Sender BBC schlicht.
Das Missgeschick passierte nach einem gemeinsamen Kinobesuch des seit 26 Jahren verheirateten Paares. Steve Van Ysseldyk und seine Frau Jeannine hatten eine Tüte Popcorn mit nach Hause genommen und dann im Garten verschüttet. Beim Aufsammeln müssen die Ringe unbemerkt in die Tüte gefallen sein, diese entsorgten sie wenig später. Die Müllabfuhr holte kurz darauf den Biomüll mitsamt der Eheringe ab. Erst danach bemerkte das Ehepaar, dass die Ringe fehlten.
Hilfe vom Bagger
Van Ysseldyk war fest entschlossen, die Ringe seiner Frau zurückzuholen und fuhr am nächsten Tag zur Mülldeponie. Dort wandte sich der Kanadier an den Mitarbeiter der Deponie. „Er hielt mich wahrscheinlich für verrückt“, schrieb Van Ysseldyk auf Facebook. Aber der Mitarbeiter war bereit, ihn zu unterstützen, er „war so freundlich, mir mit seinem Bagger zu helfen“, schilderte Van Ysseldyk.
Steve Van Ysseldyk teilte die Ringsuche auf Facebook:
Würstchen lieferten entscheidenden Hinweis
Ein entscheidender Hinweis führte den Kanadier schließlich zum Erfolg: Er entdeckte Würstchen, die seine Familie entsorgt hatte, und fand kurz darauf auch die Ringe. „Nach etwa einer Stunde sah ich einen Teil der Popcorn-Tüte und begann, das mittlerweile stark zersetzte Popcorn zu durchsuchen. Zu meiner Überraschung fand ich den einen Ring“, freute sich Van Ysseldyk. Kurz darauf tauchte auch das zweite Schmuckstück auf.
„Jetzt weiß ich, wie sehr er mich liebt“
Während ihr Mann im Müll wühlte, war Jeannine gerade dabei, einen Metalldetektor zu organisieren. Mitten auf dem Weg erhielt sie den Anruf mit der erlösenden Nachricht, woraufhin sie in Tränen der Erleichterung ausbrach. Für Jeannine hat diese Tat die Beziehung noch weiter gefestigt. „Jetzt weiß ich, wie sehr er mich liebt – dass er bereit ist, sich durch einen stinkenden Komposthaufen zu wühlen“, sagte sie.
