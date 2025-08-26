Vorteilswelt
„Ein schwerer Tag“

Ältester Orang-Utan in Zoo Schönbrunn verstorben

Wien
26.08.2025 15:28
Stolze 61 Jahre alt wurde die Orang-Utan-Dame im Tiergarten Schönbrunn.
Stolze 61 Jahre alt wurde die Orang-Utan-Dame im Tiergarten Schönbrunn.(Bild: Daniel Zupanc)

Das fast 61 Jahre alte Orang-Utan-Weibchen im Tiergarten Schönbrunn musste am Dienstag eingeschläfert werden. Sie war der älteste Borneo-Orang-Utan im gesamten Europäischen Zuchtbuch. 

„Leider müssen wir eine sehr traurige Nachricht mit euch teilen: Unser fast 61 Jahre altes Orang-Utan-Weibchen musste heute aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert werden“, verlautbarte der Zoo am frühen Dienstagnachmittag in einem Posting auf Instagram.

Ankunft in Wien im Jahr 2009
„Unsere Orang-Utan-Dame war bereits der älteste Borneo-Orang-Utan im gesamten Europäischen Zuchtbuch. Sie kam im Oktober 2009 über das Erhaltungszuchtprogramm aus dem Artis Zoo in Amsterdam zu uns und ist damals in die gerade erst neu eröffnete ORANG.erie eingezogen“, so die Stellungnahme (siehe unten).

Neue Männchen mischen Gruppe auf
Ihr Tod sei „natürlich ein Verlust für die Gruppe. Gleichzeitig verändert sich die Gruppendynamik aktuell stark – durch die beiden Jungtiere und das neu eingetroffene Männchen“.

Lesen Sie auch:
Der Jungspund soll künftig für Nachwuchs sorgen.
Männchen für Gruppe
Neuzugang bei den Borneo-Orang-Utans in Schönbrunn
22.05.2025
Tiergarten Schönbrunn
Erstes Elefantenkalb seit 20 Jahren geboren
20.08.2025

„So ist das Leben im Tiergarten“
Der heutige Tag zeige „uns wieder deutlich, wie das Leben im Tiergarten ist. Wir sind wie eine kleine Stadt mit rund 6000 Bewohnern. Es wird geboren und gestorben. Während sich das eine Tierpfleger-Team über die Geburt des Elefantenkalbs freut, ist es für unsere Affenpflegerinnen und -pfleger heute ein schwerer Tag“.

Porträt von krone.at
krone.at
